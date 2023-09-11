ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ САМЫХ ТОКЕНИЗИРОВАННЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


13:44 12.09.2023

В Беларуси проанализировали, компании из каких сфер деятельности чаще всего привлекают деньги через токены.

Возглавили рейтинг бизнесы, которые занимаются лизингом. На втором и третьем месте разместились компании, чей основной вид экономической деятельности - оптовая торговля и строительство соответственно.

Данные проанализированы по информации finstore.by - единственной в стране инвестиционной платформы, которая на постоянной основе занимается услугами по созданию и размещению цифровых знаков (токенов), организации ICO для корпоративного сектора. Рейтинг рассчитывался как процент заказчиков ICO со схожими основными видами экономической деятельности к общему числу эмитентов токенов.

Примечательно, что на долю лизинговых компаний приходится около четверти от общего количества всех заказчиков выпусков ICO в корпоративном сегменте. Они часто привлекают инвестиции через токены, как альтернативу банковским кредитам. Недавно и вовсе Альфа-Банк впервые выступил поручителем лизинговой компании, выпустившей токены на finstore.by.

На четвертой позиции рейтинга расположились предприятия легкой промышленности. За ними следуют бизнесы в сфере розничной торговли. Так, одна крупная сеть по продаже продуктов питания привлекла через онлайн-платформу более $2 млн инвестиций.

Шестую строчку рейтинга делят между собой предприятия из сфер тяжелой промышленности, перевозок и производства продуктов питания. Интересно, по объему привлеченных инвестиций тяжелая промышленность занимает второе место, на первом - финансовый лизинг.

В целом рейтинг самых токенизированных сфер деятельности в Беларуси выглядит следующим образом: на первом месте лизинг; на второй позиции оптовая торговля; далее следуют строительство; легкая промышленность; розничная торговля; тяжелая промышленность/перевозки/производство продуктов питания; арендный бизнес; ремонт техники; общественное питание; прочее.

Как отмечают в finstore.by, белорусы активно инвестируют и доверяют государственным предприятиям. Так, выпуск токенов БелАЗа собрал 20 млн долларов инвестиций и был выкуплен меньше, чем за 2 недели. На втором месте среди продаж ICO отечественных предприятий - Белорусская железная дорога. Она продала токенов на более чем 7 млн долларов. Замыкает тройку лидеров АСБ Лизинг, который привлек более 2,7 млн евро. Из интересных вложений белорусов - инвестиции в МАЗ. Компания собрала более 700 тыс. долларов, в том числе чтобы профинансировать участие команды МАЗ-СПОРТавто в ралли-рейде Дакар.

Среди эмитентов наблюдается 2 основных стратегии привлечения инвестиций. Компаниям удобно либо разово выставить на продажу токены на крупную сумму, либо делать несколько выпусков на более мелкие транши. Так, некоторые компании инициировали более 20 выпусков. В среднем же на 1 компанию приходится 5 выпусков токенов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
валюта курс
EUR 3.4525
USD 3.2198
RUB 3.3961
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2023
валюта курс +/-
USD 3.2198 -0.0333
RUB 3.3961 +0.0309
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4340 3.4480
USD 3.2180 3.2280
RUB 3.3850 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0699
EUR/RUB 101.1000 102.2000
USD/RUB 94.7500 95.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте