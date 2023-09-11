В Беларуси проанализировали, компании из каких сфер деятельности чаще всего привлекают деньги через токены.

Возглавили рейтинг бизнесы, которые занимаются лизингом. На втором и третьем месте разместились компании, чей основной вид экономической деятельности - оптовая торговля и строительство соответственно.

Данные проанализированы по информации finstore.by - единственной в стране инвестиционной платформы, которая на постоянной основе занимается услугами по созданию и размещению цифровых знаков (токенов), организации ICO для корпоративного сектора. Рейтинг рассчитывался как процент заказчиков ICO со схожими основными видами экономической деятельности к общему числу эмитентов токенов.

Примечательно, что на долю лизинговых компаний приходится около четверти от общего количества всех заказчиков выпусков ICO в корпоративном сегменте. Они часто привлекают инвестиции через токены, как альтернативу банковским кредитам. Недавно и вовсе Альфа-Банк впервые выступил поручителем лизинговой компании, выпустившей токены на finstore.by.

На четвертой позиции рейтинга расположились предприятия легкой промышленности. За ними следуют бизнесы в сфере розничной торговли. Так, одна крупная сеть по продаже продуктов питания привлекла через онлайн-платформу более $2 млн инвестиций.

Шестую строчку рейтинга делят между собой предприятия из сфер тяжелой промышленности, перевозок и производства продуктов питания. Интересно, по объему привлеченных инвестиций тяжелая промышленность занимает второе место, на первом - финансовый лизинг.

В целом рейтинг самых токенизированных сфер деятельности в Беларуси выглядит следующим образом: на первом месте лизинг; на второй позиции оптовая торговля; далее следуют строительство; легкая промышленность; розничная торговля; тяжелая промышленность/перевозки/производство продуктов питания; арендный бизнес; ремонт техники; общественное питание; прочее.

Как отмечают в finstore.by, белорусы активно инвестируют и доверяют государственным предприятиям. Так, выпуск токенов БелАЗа собрал 20 млн долларов инвестиций и был выкуплен меньше, чем за 2 недели. На втором месте среди продаж ICO отечественных предприятий - Белорусская железная дорога. Она продала токенов на более чем 7 млн долларов. Замыкает тройку лидеров АСБ Лизинг, который привлек более 2,7 млн евро. Из интересных вложений белорусов - инвестиции в МАЗ. Компания собрала более 700 тыс. долларов, в том числе чтобы профинансировать участие команды МАЗ-СПОРТавто в ралли-рейде Дакар.

Среди эмитентов наблюдается 2 основных стратегии привлечения инвестиций. Компаниям удобно либо разово выставить на продажу токены на крупную сумму, либо делать несколько выпусков на более мелкие транши. Так, некоторые компании инициировали более 20 выпусков. В среднем же на 1 компанию приходится 5 выпусков токенов.