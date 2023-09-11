ООО «Кампари» с 25 ноября 2020 года по 22 марта 2023 года поставляло медицинские маски из России в Беларусь с превышением установленных оптовых надбавок. Этот факт установило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по факту выявленного нарушения составлены и направлены в Экономический суд города Минска протоколы об административном правонарушении в отношении организации и его виновного должностного лица, ответственного за формирование оптовой цены на медицинские маски.

Рассмотрев материалы, суд признал виновными ООО «Кампари» и его должностное лицо по части второй статьи 13.2 КоАП. Решения суда вступили в законную силу.

Таким образом, юридическое лицо должно уплатить штраф в размере более 250 тыс. белорусских рублей (двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации медицинских масок, и расчетной величиной выручки от реализации этих масок по ценам, установленным в соответствии с законодательством), а виновное должностное лицо – 10 базовых величин.