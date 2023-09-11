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ЭКОНОМИКА РБ
В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛИ 50 АВТОМОБИЛЕЙ GEELY EMGRAND
12:42 12.09.2023
50 автомобилей Geely Emgrand поступили в учреждения здравоохранения Минской области.
Сегодня ключи от автомобилей руководителям больниц, поликлиник и амбулаторий Минщины вручил начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Игорь Шамаль.
Автомобили будут использоваться для оказания медицинской помощи в регионах, и в частности, для доставки медицинских работников в отдаленные деревни.
Средства на покупку автомобилей — более 2,5 млн рублей — выделены из бюджета Минской области.
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