50 автомобилей Geely Emgrand поступили в учреждения здравоохранения Минской области.

Сегодня ключи от автомобилей руководителям больниц, поликлиник и амбулаторий Минщины вручил начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Игорь Шамаль.

Автомобили будут использоваться для оказания медицинской помощи в регионах, и в частности, для доставки медицинских работников в отдаленные деревни.

Средства на покупку автомобилей — более 2,5 млн рублей — выделены из бюджета Минской области.