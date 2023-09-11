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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ УСЛУГА
12:17 12.09.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) на модернизированной ОАИС появилась новая таможенная услуга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, на основе информации из государственного информационного ресурса «Автоматизированная подсистема «Транзит Таможенного союза» с 8 сентября доступна новая электронная услуга 3.61.03 «Предоставление сведений о завершении (не завершении) действия таможенной процедуры таможенного транзита».
Услуга оказывается юридическим лицам по доступу в автоматическом режиме по технологии «система-система» и посредством единого портала электронных услуг со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).
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