В Минск Мире (новостройки Октябрьского района) за 4-11 сентября 2023 года подешевела тысяча квартир.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,3% и составил $1365. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1512, что, несмотря на изменения, описанные выше, на 0,5% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt подросло на 0,9% - с 15,5 до 15,6 тысячи. Произошло это за счет 2- и 3-комнатных квартир, число которых увеличилось почти на 2% в обоих случаях. В то же время выбор «однушек» и «четырешек» снизился на 0,5% и 2,4% соответственно.

Среди районов города снижение числа объявлений отмечалось в трех районах: Советском (-3%), Фрунзенском (-1,5%) и Партизанском (-1,4%). В остальных случаях предложение за неделю увеличилось, существеннее всего в Первомайском районе — плюс 8%.

В разрезе числа комнат рост средних цен отмечался у 1-комнатных (+1,6%) и 2-комнатных (+0,5%) квартир. В то же время снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло у 3-комнатных (-0,2%) и 4-комнатных (-1,1%).

Среди районов города динамика цен была в основном положительной: цены выросли на 0,1−0,6%. Однако в трех районах цены снизились: Октябрьском (-0,5%), Партизанском (-1,3%) и Центральном (-1,8%).