Авиакомпания «Белавиа» возобновила услуги онлайн-регистрации, выбора мест в салоне и оформления премиальных билетов, которые были приостановлены 1 сентября из-за перехода на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе национального авиаперевозчика, восстановление услуг проходит поэтапно.

Так, с 11 сентября возобновилась работа онлайн-регистрации (с возможностью выбора места). Открывается за 24 часа до вылета рейса.

Вновь предварительно можно выбрать место в салоне самолета. Услуга доступна для рейсов, вылетающих с 15 сентября. Оформить можно на сайте, в офисах продаж авиакомпании, а также у агентов не позднее 48 часов до вылета.

Помимо этого, возобновилось оформление премиальных билетов программы «Белавиа Лидер» в офисах продаж (за исключением повышения класса обслуживания с использованием баллов, эта опция в стадии тестирования).