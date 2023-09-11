|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ
11:16 12.09.2023
Авиакомпания «Белавиа» возобновила услуги онлайн-регистрации, выбора мест в салоне и оформления премиальных билетов, которые были приостановлены 1 сентября из-за перехода на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе национального авиаперевозчика, восстановление услуг проходит поэтапно.
Так, с 11 сентября возобновилась работа онлайн-регистрации (с возможностью выбора места). Открывается за 24 часа до вылета рейса.
Вновь предварительно можно выбрать место в салоне самолета. Услуга доступна для рейсов, вылетающих с 15 сентября. Оформить можно на сайте, в офисах продаж авиакомпании, а также у агентов не позднее 48 часов до вылета.
Помимо этого, возобновилось оформление премиальных билетов программы «Белавиа Лидер» в офисах продаж (за исключением повышения класса обслуживания с использованием баллов, эта опция в стадии тестирования).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2023
Курсы в банках
на 12.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте