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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ФУР СОХРАНЯЮТСЯ ПЕРЕД ЛИТОВСКИМИ ПУНКТАМИ ПРОПУСКА – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
10:53 12.09.2023
Госпогранкомитет Беларуси продолжает фиксировать очереди фур перед литовскими пунктами пропуска.
«Грузовой транспорт ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении.
За минувшие сутки контрольные службы данных погранпереходов выполнили норму по пропуску фур на свою территорию только на 47%, утверждает ведомство.
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