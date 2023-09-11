ЭКОНОМИКА РБ

ОЧЕРЕДИ ФУР СОХРАНЯЮТСЯ ПЕРЕД ЛИТОВСКИМИ ПУНКТАМИ ПРОПУСКА – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ

10:53 12.09.2023 Госпогранкомитет Беларуси продолжает фиксировать очереди фур перед литовскими пунктами пропуска. «Грузовой транспорт ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении. За минувшие сутки контрольные службы данных погранпереходов выполнили норму по пропуску фур на свою территорию только на 47%, утверждает ведомство.