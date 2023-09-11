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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 26,2 ТЫС. ТОНН ГРЕЧИХИ И НАКОПАНО 146,5 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ
10:51 12.09.2023
В Беларуси на 12 сентября намолочено 7129,6 тыс. тонн зерна: 6143,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 985,8 тыс. тонн рапса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, уборка кукурузы на зерно ведется в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской. К настоящему времени убрано 3,17 тыс. га, намолочено 23,1 тыс. тонн при урожайности 72,9 ц/га.
Собрано 5922,8 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Продолжается уборка крупяных культур: намолочено 26,2 тыс. тонн гречихи при урожайности 15,1 ц/га и 13,8 тыс. тонн проса при урожайности 20,0 ц/га.
Заготовлено 87,1 тыс. тонн льнотресты.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 77,3% к скошенным площадям.
Хозяйства страны накопали 146,5 тыс. тонн картофеля при урожайности 358,1 ц/га.
В стране накопано 347,3 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 441,8 ц/га.
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