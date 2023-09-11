В Беларуси на 12 сентября намолочено 7129,6 тыс. тонн зерна: 6143,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 985,8 тыс. тонн рапса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, уборка кукурузы на зерно ведется в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской. К настоящему времени убрано 3,17 тыс. га, намолочено 23,1 тыс. тонн при урожайности 72,9 ц/га.

Собрано 5922,8 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Продолжается уборка крупяных культур: намолочено 26,2 тыс. тонн гречихи при урожайности 15,1 ц/га и 13,8 тыс. тонн проса при урожайности 20,0 ц/га.

Заготовлено 87,1 тыс. тонн льнотресты.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 77,3% к скошенным площадям.

Хозяйства страны накопали 146,5 тыс. тонн картофеля при урожайности 358,1 ц/га.

В стране накопано 347,3 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 441,8 ц/га.