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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ ОБКАТКИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ВЕРХНЕДВИНСКИЙ ЛЬНОЗАВОД
10:30 12.09.2023
После обкатки нового оборудования возобновил работу Верхнедвинский льнозавод.
Как пишет областная газета «Витебские вести», на линии длинного волокна за средства областного бюджета был заменен пневмотранспорт, за средства предприятия приобретен прямоточный вибропневматический сепаратор для сортировки льносемян.
Закончив плановую подготовку, предприятие начало выпуск волокна. Сначала на запасах сырья прошлого года, теперь – на тресте нового урожая.
«Как и в предыдущие годы, выращивали лен на 1100 гектарах, – рассказал директор предприятия Дмитрий Неспляк. – На всех площадях он вытереблен, и уже четверть тресты спрессована. Ожидаем, что средняя урожайность составит 30 ц с гектара, семян – 3,5 ц. Семян намолотили 220 тонн. На собственные нужды требуется 150, еще 70 тонн сможем продать и на этом увеличить выручку от реализации продукции».
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