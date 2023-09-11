Зарегистрироваться на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) и получить ключ электронной цифровой подписи теперь можно с использованием межбанковской системы идентификации (МСИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на сегодня клиентам доступны 4 способа авторизоваться в личном кабинете на сайте биржи: по действующей электронной цифровой подписи, по sms-коду, по ID-карте и по МСИ.

На БУТБ ожидают, что нововведение упростит процесс регистрации для новых участников торгов, что будет способствовать развитию биржевой торговли и росту количества субъектов хозяйствования, применяющих данный механизм в своей деятельности.

«Биржа постоянно совершенствует процедуру регистрации, чтобы сделать ее более удобной и безопасной для новых участников торгов. Расширение доступных способов авторизации пользователей — часть этой работы. Одним из важных преимуществ нового способа аутентификации является дополнительная защита от мошенников. Это значит, что даже если кто-то завладеет вашим паспортными данными, зарегистрироваться на бирже от вашего имени он не сможет: на ваш номер телефона сразу же поступит соответствующее sms-уведомление, а злоумышленник получит отказ в доступе», - пояснили в пресс-службе БУТБ.

В настоящее время на БУТБ аккредитована 31 828 субъектов хозяйствования, в том числе 6 544 нерезидента из 70 стран. Среди нерезидентов лидером по количеству аккредитованных участников неизменно является Россия, представленная 3 421 компанией. В целом с начала года на БУТБ пришли 1755 новых клиентов.