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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ЦЕХОВ ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
09:16 12.09.2023
Цех «Аммиак-4» вновь заработал после устранения неисправности. Об этом сообщается на сайте ОАО «Гродно Азот».
«После устранения неисправности отсекающей арматуры перед метанатором отделение синтеза и установка Monsanto цеха «Аммиак-4» включены в работу и с 13:30 выведены на плановый режим", - говорится в сообщении.
Напомним, в ОАО «Гродно Азот» из-за аварийной ситуации приостанавливалась работа отделения синтеза и установки Monsanto цеха «Аммиак-4». Утверждалось, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам нет.
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