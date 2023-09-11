Цех «Аммиак-4» вновь заработал после устранения неисправности. Об этом сообщается на сайте ОАО «Гродно Азот».

«После устранения неисправности отсекающей арматуры перед метанатором отделение синтеза и установка Monsanto цеха «Аммиак-4» включены в работу и с 13:30 выведены на плановый режим", - говорится в сообщении.

Напомним, в ОАО «Гродно Азот» из-за аварийной ситуации приостанавливалась работа отделения синтеза и установки Monsanto цеха «Аммиак-4». Утверждалось, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам нет.