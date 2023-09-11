ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ НА 0,3%, С НАЧАЛА ГОДА - ВЫРОСЛИ НА 2,9%


18:00 11.09.2023

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 102,9%

Как сообщает Национальный статкомитет, в августе текущего года по сравнению с августом 2022 года рост цен составил 2,3%. За январь-август 2023 года цены выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Продовольственные товары в августе 2023 года подешевели по сравнению с июлем текущего года на 0,1%, с декабрем 2022 г. – подорожали на 2,2%. Годовой рост цен на продтовары в августе 2023 года составил 3,4%. За январь-август 2023 года цены выросли на 7% к уровню января-августа 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в августе текущего года по сравнению с июлем подросли на 0,2%, с начала года – на 1,3%. В августе 2023 года цены на непродовольственные товары по сравнению с августом прошлого года снизились на 2,6%. За январь-август 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%.

Цены на услуги в августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года выросли на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 6,5%. За август 2023 года к августу 2022 года цены повысились на 7,2%. В январе-августе 2023 года услуги подорожали на 7% к аналогичному уровню прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 102,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2023
валюта курс
EUR 3.4907
USD 3.2531
RUB 3.3652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5100 +0.0018
USD 3.2531 -0.0246
RUB 3.3652 +0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.4990
USD 3.2550 3.2580
RUB 3.3400 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0715
EUR/RUB 103.9000 104.0000
USD/RUB 96.7000 97.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте