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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ НА 0,3%, С НАЧАЛА ГОДА - ВЫРОСЛИ НА 2,9%
18:00 11.09.2023
В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 102,9%
Как сообщает Национальный статкомитет, в августе текущего года по сравнению с августом 2022 года рост цен составил 2,3%. За январь-август 2023 года цены выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Продовольственные товары в августе 2023 года подешевели по сравнению с июлем текущего года на 0,1%, с декабрем 2022 г. – подорожали на 2,2%. Годовой рост цен на продтовары в августе 2023 года составил 3,4%. За январь-август 2023 года цены выросли на 7% к уровню января-августа 2022 года.
Цены на непродовольственные товары в августе текущего года по сравнению с июлем подросли на 0,2%, с начала года – на 1,3%. В августе 2023 года цены на непродовольственные товары по сравнению с августом прошлого года снизились на 2,6%. За январь-август 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%.
Цены на услуги в августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года выросли на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 6,5%. За август 2023 года к августу 2022 года цены повысились на 7,2%. В январе-августе 2023 года услуги подорожали на 7% к аналогичному уровню прошлого года.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 102,5%.
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