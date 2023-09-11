|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ РЯД НАРУШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
17:48 11.09.2023
Комитет госконтроля Гродненской области выявил ряд нарушений в учреждениях культуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в некоторых учреждениях не созданы условия по сохранности музейных предметов. Например, в фондохранилище одного из музеев в Лиде не обеспечены микроклиматические условия, а также отсутствует мебель для хранения музейных предметов. Из-за недостаточной площади фондохранилища часть крупногабаритных музейных предметов хранится в коридорах.
Кроме того, не обеспечен четкий учет музейных предметов.
В одном из учреждений культуры, получающем субсидию в рамках реализации подпрограммы «Культурное наследие», были скрыты убытки обособленного торгово-производственного подразделения в сумме 290,6 тыс. рублей. Учреждение направляло прибыль, полученную от культурной деятельности, в свое торгово-производственное подразделение. В то время как прибыль должна направляться на приобретение основных средств учреждения.
В некоторых учреждениях культуры Гродненской области также выявлены нарушения бюджетного и налогового законодательства на сумму более 1,03 млн рублей и факты причинения вреда в сумме 12 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2023
Курсы в банках
на 11.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте