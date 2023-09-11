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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ РЯД НАРУШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ


17:48 11.09.2023

Комитет госконтроля Гродненской области выявил ряд нарушений в учреждениях культуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в некоторых учреждениях не созданы условия по сохранности музейных предметов. Например, в фондохранилище одного из музеев в Лиде не обеспечены микроклиматические условия, а также отсутствует мебель для хранения музейных предметов. Из-за недостаточной площади фондохранилища часть крупногабаритных музейных предметов хранится в коридорах.

Кроме того, не обеспечен четкий учет музейных предметов.

В одном из учреждений культуры, получающем субсидию в рамках реализации подпрограммы «Культурное наследие», были скрыты убытки обособленного торгово-производственного подразделения в сумме 290,6 тыс. рублей. Учреждение направляло прибыль, полученную от культурной деятельности, в свое торгово-производственное подразделение. В то время как прибыль должна направляться на приобретение основных средств учреждения.

В некоторых учреждениях культуры Гродненской области также выявлены нарушения бюджетного и налогового законодательства на сумму более 1,03 млн рублей и факты причинения вреда в сумме 12 тыс. рублей.
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