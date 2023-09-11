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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРСОВЕТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ
17:18 11.09.2023
Изменения в бюджет столицы внесены на очередной 47-й сессии Минского городского Совета депутатов 11 сентября, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам начальника главного финансового управления Мингорисполкома Татьяны Астрейко, в связи с увеличением общего объема доходов бюджета стало возможным увеличить ассигнования по ряду направлений.
В частности, дополнительные средства будут выделены на Инвестиционную программу (выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и улицы К. Туровского», перевод Минска на водоснабжение из подземных источников), на жилищно-коммунальное хозяйство (текущий ремонт улично-дорожной сети, капитальный ремонт жилищного фонда), на социально-культурную сферу, на приобретение пассажирского транспорта.
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