ЭКОНОМИКА РБ

МИНГОРСОВЕТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ

17:18 11.09.2023 Изменения в бюджет столицы внесены на очередной 47-й сессии Минского городского Совета депутатов 11 сентября, пишет агентство «Минск-Новости». По словам начальника главного финансового управления Мингорисполкома Татьяны Астрейко, в связи с увеличением общего объема доходов бюджета стало возможным увеличить ассигнования по ряду направлений. В частности, дополнительные средства будут выделены на Инвестиционную программу (выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и улицы К. Туровского», перевод Минска на водоснабжение из подземных источников), на жилищно-коммунальное хозяйство (текущий ремонт улично-дорожной сети, капитальный ремонт жилищного фонда), на социально-культурную сферу, на приобретение пассажирского транспорта.