15 сентября 2023 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, в течение рабочего дня жители и гости Беларуси, обратившись лично к нотариусу, смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, предоставлению электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные данные и время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».