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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 15 СЕНТЯБРЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО
15:46 11.09.2023
15 сентября 2023 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, в течение рабочего дня жители и гости Беларуси, обратившись лично к нотариусу, смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, предоставлению электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные данные и время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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