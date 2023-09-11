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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА ДО 1 ОКТЯБРЯ
14:59 11.09.2023
В Минской области подготовка к отопительному сезону должна быть завершена до 1 октября. Такое поручение дал председатель Минского облисполкома Александр Турчин.
«Подготовка к отопительному сезону — очень важный вопрос. Мы выделяем на эти цели немалые деньги. Работы нужно проводить пока сопутствует погода и деньги осваивать в сроки, - подчеркнул А. Турчин.
Как сообщил на заседании облисполкома начальник управления ЖКХ Минской области Андрей Жайлович, готовность объектов теплового хозяйства к осеннее-зимнему периоду составляет 92,4%. Готовность жилищного фонда — 99%. Из 8543 жилых домов к отопительному периоду готово 8477. Из 47 паспортов готовности получено 18.
По состоянию на 5 сентября выполнен ремонт кровель 356 жилых домов на сумму 2 644 127 рублей. В 1430 многоквартирных домах обследованы дымовые и вентиляционные каналы.
С целью оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в районах функционируют единые дежурно-диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады.
Район обеспечен дровами, щепой, торфом и др.
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