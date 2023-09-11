На 1 сентября 2023 г. для многодетных семей открыто 129 974 депозитных счета «Семейный капитал».

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 47,4 тыс. депозитных счетов на Br1,2 млрд.

В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составляет Br29,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 сентября 2023 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 75 376 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 62 240, на получение медицинских услуг – 7 865, на получение образования – 5 266 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 72 311 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 15 376, Витебская – 7041, Гомельская область – 11 693, Гродненская область – 8666, Минская – 12 469, Могилевская – 7359, Минск – 9707.