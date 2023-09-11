Финансовая милиция Витебской области выявила незаконную деятельность владелицы семейного бизнеса по сдаче в аренду коммерческой и жилой недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, сСемье бизнесменов принадлежат 45 объектов недвижимости, в том числе земельные участки, офисы, склады, торговые и подсобные помещения, квартиры, расположенные на территории Витебской, Гомельской и Минской областей.

Установлено, что женщина ведет свой бизнес с 2001 года. На протяжении многих лет она была зарегистрирована в качестве ИП и применяла упрощенную систему налогообложения. Однако приобретение новых объектов недвижимости и сдача их в аренду привели к тому, что выручка предпринимательницы стала превышать предельный порог, установленный для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

С целью минимизации налогов по инициативе женщины, начиная с 2014 года, поэтапно в качестве ИП были зарегистрированы ее ближайшие родственники (супруг, его брат, сыновья). Чтобы разделить между ними выручку по договорам дарения распределялись объекты.

Более того, сдачу в аренду объектов недвижимости осуществляла даже швейная мастерская, которая также принадлежит данной семье. Через ее реквизиты оформлялись сделки по аренде. Причина все та же – искусственное разделение объектов недвижимости и полученной от их сдачи в аренду выручки.

В результате применения незаконной схемы владелица бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму более 1 млн рублей.

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Наложен арест на 45 объектов недвижимости общей стоимостью более 21 млн. рублей. Все фигуранты уголовного дела дали признательные показания. В добровольном порядке в бюджет возмещен причиненный ущерб на сумму 1 млн рублей.