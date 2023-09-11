Инновационный учебный центр холдинга "Горизонт" открылся в Минске (здание Индустриального центра на ул. Куйбышева). Об этом сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям.

Согласно информации, для обучения здесь будут применяться практикоориентированные программы и профильные программы в сфере менеджмента как для сотрудников холдинга, так и для работников других промышленных предприятий республики.

В качестве спикеров приглашены топовые бизнес-эксперты ближнего и дальнего зарубежья.