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ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ХОЛДИНГА "ГОРИЗОНТ" ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
13:37 11.09.2023
Инновационный учебный центр холдинга "Горизонт" открылся в Минске (здание Индустриального центра на ул. Куйбышева). Об этом сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям.
Согласно информации, для обучения здесь будут применяться практикоориентированные программы и профильные программы в сфере менеджмента как для сотрудников холдинга, так и для работников других промышленных предприятий республики.
В качестве спикеров приглашены топовые бизнес-эксперты ближнего и дальнего зарубежья.
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