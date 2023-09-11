Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-июль 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% и составил $53,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси.

Согласно информации, экспорт вырос на 6,4% до $26,8 млрд, импорт - на 21,4% до почти $27 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли за январь-июль составило $100,3 млн (в январе-июне было положительное в размере $167,3 млн).

Внешняя торговля товарами в январе-июле 2023 года выросла по сравнению с январем-июлем 2022 года на 15,4% и составила $45,7 млрд. Импорт товаров увеличился на 21,3% до $23,7 млрд, экспорт - на 9,7% до $22 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1704,6 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-июле 2023 года выросла по сравнению с январем-июлем 2022 года на 3,2% и составила $8,1 млрд. Экспорт услуг сократился на 6,4% до $4,8 млрд, импорт вырос на 21,9% до $3,2 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $1604,3 млн.