Новый для Беларуси сорт картофеля начали выращивать в Витебской области. Об этом сообщает Telegram-канал областной газеты «Витебские вести».

«В Толочине впервые больше 100 гектаров земли отдали под специальный сорт, который потом пойдет на производство картофеля фри», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что научные исследования, какой из белорусских сортов идеально подходит для быстрой жарки, шли несколько лет. Новый бренд называется «Лель».

Отечественный картофель фри Толочин предложит покупателям уже будущей весной.