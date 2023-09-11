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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ СОРТ КАРТОФЕЛЯ НАЧАЛИ ВЫРАЩИВАТЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
12:59 11.09.2023
Новый для Беларуси сорт картофеля начали выращивать в Витебской области. Об этом сообщает Telegram-канал областной газеты «Витебские вести».
«В Толочине впервые больше 100 гектаров земли отдали под специальный сорт, который потом пойдет на производство картофеля фри», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что научные исследования, какой из белорусских сортов идеально подходит для быстрой жарки, шли несколько лет. Новый бренд называется «Лель».
Отечественный картофель фри Толочин предложит покупателям уже будущей весной.
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