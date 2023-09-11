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ЭКОНОМИКА РБ
ГТК БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛ КЛАССИФИКАТОР ПО СТОИМОСТИ ВВОЗИМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
12:44 11.09.2023
В целях регулирования цен Государственный таможенный комитет (ГТК) с октября 2022 года проводит мониторинг стоимости ввозимых потребительских товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, результаты мониторинга свидетельствуют о значительном количестве попыток ввоза товаров, стоимостные характеристики которых превышают верхние индикативные пределы контрактных цен. Сведения о таких фактах направляются в МАРТ.
В целях охвата анализом всей совокупности потребительских товаров ГТК разработан классификатор дополнительной таможенной информации.
Такой механизм позволяет дополнить 10-значный код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС товара еще 4 знаками. Сегодня сформировано более 15 тысяч «монотоварных» линий 14-значного кода. Это дает возможность в кодированном виде детализировать существенные характеристики перемещаемого товара, оказывающие непосредственное влияние на его цену.
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