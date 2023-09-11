«Школы юных» БГУ открывают новый образовательный сезон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, их деятельность направлена на углубленное изучение школьных предметов, знакомство с образовательной и научной базой БГУ, профориентационную работу с абитуриентами и их подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. Всего запланирована работа 17 предметных школ.

На механико-математическом факультете учащиеся 5-11 классов смогут пройти «Школу юного математика». Для школьников предусмотрена программа, включающая решение олимпиадных задач и разбор дополнительного материала из курса школьной программы на углубленном уровне.

Учащихся 8-11 классов приглашают в «Школу юного филолога» при филологическом факультете, где можно улучшить свои знания в области иностранных языков, познакомиться с основами теории литературы и фольклористики, изучить культуру разных стран.

Для углубленного изучения школьной программы и подготовки к поступлению в вуз школьников ждут в школах «Юных географов, геологов, краеведов» на факультете географии и геоинфоматики и «Юного химика» при химическом факультете.

Расширить знания по «истории» ребятам помогут преподаватели «Школы юного историка». Также слушатели получат возможность усовершенствовать знания по археологии, этнологии, музееведению и регионоведению, ознакомиться с новейшими достижениями ученых и исследователей. Приглашаются учащиеся 7–11 классов.

Для учащихся 8-11 классов организуют занятия по биологии на повышенном уровне в «Школе юного биолога». Развить финансовую грамотность и освоить навыки предпринимательства молодежи помогут преподаватели экономического факультета в школах предпринимательства и финансовой грамотности.

В школе «Квант БГУ» при физическом факультете участникам олимпиадного движения помогут подготовиться к физико-математическим состязаниям различного уровня. Приглашаются учащиеся 9-11 классов.

Старшеклассников приглашают развить навыки медиаспециалиста в школах молодого журналиста и молодого коммуникатора при факультете журналистики. Познакомиться с историей духовной культуры и развить навыки критического мышления приглашают в «Школу юного философа ПАЙДЕЙЯ» при факультете философии и социальных наук. Также на этом факультете работаю школы юных психолога и социолога. «Школа юного веб-дизайнера» на факультете социокультурных коммуникаций поможет будущим абитуриентам в подготовке к поступлению на специальности IT-сферы, а «Школа юного лингвиста» – ликвидировать пробелы в знании английского языка.

На ФМО у учащихся выпускных классов есть возможность пройти обучение в школах будущих логиста-международника, таможенника и экономиста-международника.

Для учеников 10-11 классов также будет работать на факультете радиофизики и компьютерных технологий «Школа радиофизика».

«ЮНИ-Центр-XXI» ФПМИ для учащихся 5-11 классов организует очные и очно-заочные «Школы юных математиков и информатиков».