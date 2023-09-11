В Беларуси 16 сентября 2023 г. стартует конкурс «Открывая мир интеллектуальной собственности. 2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в конкурсе могут принять участие граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 13 лет и не достигшие 19 лет по состоянию на 16 сентября 2023 г.

Участие в конкурсе осуществляется в индивидуальном и командном зачетах.

Для участия в индивидуальном зачете необходимо прослушать лекции на YouTube-канале НЦИС и выполнить задания.

Командный зачет предполагает командное выполнение заданий в рамках церемонии награждения. Команда формируется из пяти учащихся, которые представляют одно учреждение образования. В состав команды могут входить только те учащиеся, которые принимали участие в каждом из этапов индивидуального зачета конкурса.

Для участия в командном зачете учреждение образования до 19 ноября 2023 г. должно направить электронную заявку путем заполнения формы, размещенной по следующему адресу.

Победители будут определены по итогам каждого этапа индивидуального зачета, командного зачета, а также всего конкурса в целом.

На основании результатов участников также будут определены победители номинаций «Лучший наставник» и «Лучшая школа».

Победителей конкурса наградят дипломами и специальными призами (ноутбуки, планшеты, умные часы, сертификаты на обучающие курсы по программированию и веб-дизайну в IT-Academy и многое другое).

Церемония награждения конкурса состоится по завершении всех этапов.

Организаторами конкурса выступают Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС), Министерство образования, Государственный комитет по науке и технологиям и Евразийское патентное ведомство.

Ознакомиться подробнее с информацией о предстоящем конкурсе, графиком проведения индивидуального зачета, а также итогами прошедшего в 2022 году конкурса, можно здесь.