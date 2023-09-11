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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОПРОСЕ В РАМКАХ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
11:45 11.09.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приглашает принять участие в онлайн опросе в рамках антимонопольного расследования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, МАРТ по заявлению ОАО «Брестский мясокомбинат» проводит антимонопольное расследование о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Велес-Мит», в рамках которого изучается мнение потребителей.
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