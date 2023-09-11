ЭКОНОМИКА РБ

В ОАО «ГРОДНО-АЗОТ» ПРОИЗОШЕЛ ИНЦИДЕНТ В ЦЕХЕ АММИАКА

11:07 11.09.2023 В ОАО «Гродно-Азот» произошел инцидент в цехе аммиака. Такая информация размещена на сайте предприятия. «В связи с возникшей неисправностью, выразившейся в закрытии отсекающей арматуры перед метанатором, отделение синтеза и установка Monsanto цеха аммиак-4 остановлены. Причины неисправности выясняются», - говорится в сообщении. Согласно информации, технологический газ, получаемый до метанатора, сбрасывается на факельную установку. С целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом производства аммиака в соответствии с проектом предусмотрено сжигание технологического газа на факельной установке. Утверждается, что «угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет».