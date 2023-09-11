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ЭКОНОМИКА РБ


S&P ПРИОСТАНОВИЛО ДЕЙСТВИЕ РЕЙТИНГОВ БЕЛАРУСИ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ИНФОРМАЦИИ


10:50 11.09.2023

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings приостановило расчет долгосрочного рейтинга Беларуси в иностранной валюте, находившегося на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), из-за отсутствия информации для их поддержания.

"S&P Global Ratings приостановило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь в иностранной валюте "SD/SD" и суверенный кредитный рейтинг в национальной валюте "CCC/C" из-за отсутствия достаточной и своевременной информации для поддержания наших рейтингов", - говорится в пресс-релизе агентства.

В нем отмечается, что агентству не хватает данных об исполнении бюджета правительства, составе его долга и графике погашения долга.

"Мы возобновим наблюдение и восстановим рейтинги, если недостающие данные станут доступны, и мы придем к выводу, что они соответствуют нашим стандартам по количеству, своевременности и надежности. Если по истечении разумного периода времени наши информационные требования для наблюдения по-прежнему не будут выполнены, мы отзовем рейтинги", - отмечается в сообщении S&P.
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