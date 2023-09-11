Наибольшая очередь фур сохраняется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 грузовой транспорт ожидает въезда в ЕС только перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» (Каменный Лог) и «Шальчининкай» (Бенякони). С пятницы их контрольные службы пропустили на свою территорию 24% и 62% фур от нормы соответственно», - говорится в сообщении.

На протяжении выходных дней легковой транспорт фиксировался перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским — «Тересполь» (Брест).