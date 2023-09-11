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ЭКОНОМИКА РБ
НАИБОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДЬ ФУР СОХРАНЯЕТСЯ ПЕРЕД ЛИТОВСКИМ МЯДИНИНКАЕМ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
10:48 11.09.2023
Наибольшая очередь фур сохраняется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 грузовой транспорт ожидает въезда в ЕС только перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» (Каменный Лог) и «Шальчининкай» (Бенякони). С пятницы их контрольные службы пропустили на свою территорию 24% и 62% фур от нормы соответственно», - говорится в сообщении.
На протяжении выходных дней легковой транспорт фиксировался перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским — «Тересполь» (Брест).
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