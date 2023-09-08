В Беларуси на 11 сентября намолочено 7120,8 тыс. тонн зерна: 6137,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 983,7 тыс. тонн рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, уборка кукурузы на зерно ведется в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской. К настоящему времени убрано 2,67 тыс. га и намолочено 19,4 тыс. тонн при урожайности 72,8 ц/га.

Собрано 5476,1 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Продолжается уборка крупяных культур: намолочено 24,4 тыс. тонн гречихи при урожайности 15,2 ц/га и 12,7 тыс. тонн проса при урожайности 20,1 ц/га.

Заготовлено 84,7 тыс. тонн льнотресты.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 76,7% к скошенным площадям.

Хозяйства страны накопали 129,3 тыс. тонн картофеля при урожайности 358,2 ц/га.

В стране ведется уборка сахарной свеклы: накопано 300,7 тыс. тонн при урожайности 437,5 ц/га.