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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 7,1 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОЧЕНО В БЕЛАРУСИ
10:36 11.09.2023
В Беларуси на 11 сентября намолочено 7120,8 тыс. тонн зерна: 6137,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 983,7 тыс. тонн рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, уборка кукурузы на зерно ведется в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской. К настоящему времени убрано 2,67 тыс. га и намолочено 19,4 тыс. тонн при урожайности 72,8 ц/га.
Собрано 5476,1 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Продолжается уборка крупяных культур: намолочено 24,4 тыс. тонн гречихи при урожайности 15,2 ц/га и 12,7 тыс. тонн проса при урожайности 20,1 ц/га.
Заготовлено 84,7 тыс. тонн льнотресты.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 76,7% к скошенным площадям.
Хозяйства страны накопали 129,3 тыс. тонн картофеля при урожайности 358,2 ц/га.
В стране ведется уборка сахарной свеклы: накопано 300,7 тыс. тонн при урожайности 437,5 ц/га.
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