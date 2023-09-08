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ЭКОНОМИКА РБ
НА ТРАССЕ МИНСК-ВИТЕБСК БУДЕТ ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ И РАЗРЕШЕННАЯ СКОРОСТЬ В 120 КМ/Ч
10:24 11.09.2023
Дорожники продолжают реконструировать трассу М3 Минск-Витебск, сегодня они работают на участке от Логойска до Плещениц. Об этом сообщает ОНТ.
Согласно информации, новую скоростную трассу закатают в цементобетон, сотни километров «эмки». Высота покрытия почти полтора метра. Аналогов по прочности и долговечности материалу нет. Такой используют на аэродромах.
Знаки 40 и 70 планируют заменить на 120 уже в декабре следующего года. Вместо узкой двухполоски здесь будут магистральные четыре полосы.
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