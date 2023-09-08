Дорожники продолжают реконструировать трассу М3 Минск-Витебск, сегодня они работают на участке от Логойска до Плещениц. Об этом сообщает ОНТ.

Согласно информации, новую скоростную трассу закатают в цементобетон, сотни километров «эмки». Высота покрытия почти полтора метра. Аналогов по прочности и долговечности материалу нет. Такой используют на аэродромах.

Знаки 40 и 70 планируют заменить на 120 уже в декабре следующего года. Вместо узкой двухполоски здесь будут магистральные четыре полосы.