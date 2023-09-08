В Беларуси стоимость запаса монетарного золота снизилась на $50,6 млн. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Золотовалютные резервы Беларуси за август 2023 г. выросли на $17,7 млн, или на 0,2%, и составили $7991,2 млн на начало сентября 2023 г. При этом резервы в иностранной валюте увеличились на $100,7 млн, а стоимость запаса монетарного золота снизилась на $50,6 млн вследствие снижения мировых цен на золото за август на 1,4%», - говорится в сообщении.

При этом золотовалютные резервы по сравнению с началом года увеличились на $67,1 млн.