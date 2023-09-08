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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТОИМОСТЬ МОНЕТАРНОГО ЗОЛОТА СНИЗИЛАСЬ НА $50,6 МЛН - ЕАБР
10:15 11.09.2023
В Беларуси стоимость запаса монетарного золота снизилась на $50,6 млн. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Золотовалютные резервы Беларуси за август 2023 г. выросли на $17,7 млн, или на 0,2%, и составили $7991,2 млн на начало сентября 2023 г. При этом резервы в иностранной валюте увеличились на $100,7 млн, а стоимость запаса монетарного золота снизилась на $50,6 млн вследствие снижения мировых цен на золото за август на 1,4%», - говорится в сообщении.
При этом золотовалютные резервы по сравнению с началом года увеличились на $67,1 млн.
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