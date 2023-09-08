ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТОИМОСТЬ МОНЕТАРНОГО ЗОЛОТА СНИЗИЛАСЬ НА $50,6 МЛН - ЕАБР


10:15 11.09.2023

В Беларуси стоимость запаса монетарного золота снизилась на $50,6 млн. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Золотовалютные резервы Беларуси за август 2023 г. выросли на $17,7 млн, или на 0,2%, и составили $7991,2 млн на начало сентября 2023 г. При этом резервы в иностранной валюте увеличились на $100,7 млн, а стоимость запаса монетарного золота снизилась на $50,6 млн вследствие снижения мировых цен на золото за август на 1,4%», - говорится в сообщении.

При этом золотовалютные резервы по сравнению с началом года увеличились на $67,1 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2023
валюта курс
EUR 3.5085
USD 3.2777
RUB 3.3478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5082 -0.0061
USD 3.2777 -0.0047
RUB 3.3478 +0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.4990
USD 3.2550 3.2580
RUB 3.3400 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0715
EUR/RUB 103.9000 104.0000
USD/RUB 96.7000 97.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте