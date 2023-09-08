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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» ЗАВОЕВАЛО НАГРАДЫ НА КОНКУРСЕ «МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ-2023» В СОЧИ
09:41 11.09.2023
ОАО «Бабушкина крынка» приняло участие в конкурсе «Молочный успех-2023» в рамках IX Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке молока, молочному животноводству и племенному делу в Сочи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, результатом конкурса стали следующие награды: 4 Гран-при; 8 золотых медалей; 5 серебряных медалей и 3 диплома лауреата.
Таким образом, ОАО «Бабушкина крынка» стало лидером по числу полученных наград.
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