ОАО «Бабушкина крынка» приняло участие в конкурсе «Молочный успех-2023» в рамках IX Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке молока, молочному животноводству и племенному делу в Сочи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, результатом конкурса стали следующие награды: 4 Гран-при; 8 золотых медалей; 5 серебряных медалей и 3 диплома лауреата.

Таким образом, ОАО «Бабушкина крынка» стало лидером по числу полученных наград.