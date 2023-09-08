ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ГКНТ АКТИВИЗИРОВАНА РАБОТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СТРАНАМИ «ДАЛЬНЕЙ ДУГИ»


09:17 11.09.2023

Заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова, выступая с докладом на заседании коллегии ведомства, озвучила результаты международного научно-технического и инновационного сотрудничества за первое полугодие 2023 года.

Среди прочих она отметила активизацию работы по развитию взаимодействия со странами «дальней дуги».

Так, утверждена Программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы между ГКНТ и Министерством науки и технологий КНР. Документ предусматривает реализацию 35 совместных научно-технических программ. Планируется разработка медицинских роботов, высокоэффективных кремний-углеродных композитов для литий-ионных аккумуляторов, программного комплекса для ранней диагностики рака легких, новых препаратов защиты растений и многое другое.

Перспективные направления взаимодействия намечены по итогам первого заседания совместной Белорусско-Зимбабвийской комиссии в области науки и технологий, а также встреч с представителями Совета по научно-промышленным исследованиям Индии, Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС.

Кроме того, в первом полугодии текущего года Государственным комитетом по науке и технологиям совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и заинтересованными разработан проект Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 г. Комплект документов согласован всеми заинтересованными и внесен для рассмотрения на заседании Союзного Совмина.

«Продолжена работа по расширению участия белорусских ученых в международных научных организациях. Благодаря участию Беларуси в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне ежегодно не менее 30 белорусских ученых имеют доступ к уникальным установкам мирового уровня, – рассказала Татьяна Столярова, которую цитирует пресс-служба ГКНТ. – При координации ГКНТ белорусские организации выполняют ряд контрактов на поставки в ОИЯИ высокотехнологичного оборудования для мегасайенс-проекта NICA. Проект направлен на строительство комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2023
валюта курс
EUR 3.5085
USD 3.2777
RUB 3.3478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5082 -0.0061
USD 3.2777 -0.0047
RUB 3.3478 +0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.4990
USD 3.2550 3.2580
RUB 3.3400 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0715
EUR/RUB 103.9000 104.0000
USD/RUB 96.7000 97.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте