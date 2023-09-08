Заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова, выступая с докладом на заседании коллегии ведомства, озвучила результаты международного научно-технического и инновационного сотрудничества за первое полугодие 2023 года.

Среди прочих она отметила активизацию работы по развитию взаимодействия со странами «дальней дуги».

Так, утверждена Программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы между ГКНТ и Министерством науки и технологий КНР. Документ предусматривает реализацию 35 совместных научно-технических программ. Планируется разработка медицинских роботов, высокоэффективных кремний-углеродных композитов для литий-ионных аккумуляторов, программного комплекса для ранней диагностики рака легких, новых препаратов защиты растений и многое другое.

Перспективные направления взаимодействия намечены по итогам первого заседания совместной Белорусско-Зимбабвийской комиссии в области науки и технологий, а также встреч с представителями Совета по научно-промышленным исследованиям Индии, Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС.

Кроме того, в первом полугодии текущего года Государственным комитетом по науке и технологиям совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и заинтересованными разработан проект Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 г. Комплект документов согласован всеми заинтересованными и внесен для рассмотрения на заседании Союзного Совмина.

«Продолжена работа по расширению участия белорусских ученых в международных научных организациях. Благодаря участию Беларуси в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне ежегодно не менее 30 белорусских ученых имеют доступ к уникальным установкам мирового уровня, – рассказала Татьяна Столярова, которую цитирует пресс-служба ГКНТ. – При координации ГКНТ белорусские организации выполняют ряд контрактов на поставки в ОИЯИ высокотехнологичного оборудования для мегасайенс-проекта NICA. Проект направлен на строительство комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов».