ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОЙДЕТ 8 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ

18:01 07.09.2023 Международный форум экономического сотрудничества пройдет 8 сентября в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома. Согласно информации, среди ключевых задач мероприятия: всесторонняя презентация инвестиционного потенциала белорусской столицы, обмен практическим опытом в вопросах организации малого и среднего бизнеса, обсуждение возможностей технологического и социального взаимодействия в контексте создания экономики развития. По оценкам, форум соберет более 200 представителей власти и бизнеса из 21 страны. В программе – пленарное заседание, работа в секциях по вопросам импортозамещения и семейного предпринимательства, проведение переговоров. В рамках форума состоится выставка продукции «Сделано в Минске». Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.