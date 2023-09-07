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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОЙДЕТ 8 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
18:01 07.09.2023
Международный форум экономического сотрудничества пройдет 8 сентября в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.
Согласно информации, среди ключевых задач мероприятия: всесторонняя презентация инвестиционного потенциала белорусской столицы, обмен практическим опытом в вопросах организации малого и среднего бизнеса, обсуждение возможностей технологического и социального взаимодействия в контексте создания экономики развития.
По оценкам, форум соберет более 200 представителей власти и бизнеса из 21 страны. В программе – пленарное заседание, работа в секциях по вопросам импортозамещения и семейного предпринимательства, проведение переговоров.
В рамках форума состоится выставка продукции «Сделано в Минске».
Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.
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