Лифтбэк бизнес-класса FAW Bestune B70 в Беларуси стал еще мощнее. Первые автомобили с двухлитровым двигателем поступили к дилерам

Это вторая модель китайского бренда, которая начала официально продаваться в республике. Дистрибьютор FAW Bestune в Беларуси анонсировал поступление к дилерам автомобилей FAW Bestune B70 с двухлитровым двигателем и цены на новинку.

«Мы довольны тем, как развивается бренд и готовы и дальше расширять линейку моделей и комплектаций. Так было с кроссовером Bestune T77, который очень тепло приняли белорусские автолюбители (вошел в ТОП-8 продаж по итогам июля), а сейчас – с лифтбеком Bestune B70. Это отличный представитель бизнес-класса, очень маневренный и динамичный, с прекрасной шумоизоляцией. И что важно, это надежный и выносливый автомобиль. С учетом общего ДНК марки с Volkswagen мы видим большой потенциал у этой модели на белорусском рынке», – отметили в компании «ФелОкт-сервис».

Литфбек FAW Bestune B70 с 217-сильным двухлитровым мотором работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» (AISIN). По своей динамике он не уступает моделям с двухлитровыми атмосферными движками известных японских марок. За комфорт на любых дорогах отвечает независимая передняя подвеска тира McPherson.

Автомобиль поставляется в Беларусь в топовой версии SUPER ENJOYMENT. Цена такого автомобиля составит 93 890 рублей.

Напомним, что цена на FAW Bestune B70 в базовой версии PLEASURE – 78 990 рублей. Он оснащен 1,5-литровым двигателем на 160 «лошадей» со 7-ступенчатым роботизированной коробкой передач (DCT).

В Беларуси FAW Bestune B70 доступен в четырех цветах кузова: красном, черном, белом или серебристом в сочетании с тремя оттенками салона: черным, бежевым или красно-черным. Покупателям предложат самим выбрать индивидуальную комбинацию.