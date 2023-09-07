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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ К КОНЦУ 2024 ГОДА ОСНАСТИТ ВСЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ КИТАЙСКИХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
17:19 07.09.2023
ГПО «Белоруснефть» к концу 2024 года оснастит все зарядные станции разъемами для китайских электромобилей
Как рассказал заместитель генерального директора производственного объединения Андрей Котик, с начала года была развернута программа по модернизации зарядных станций Malanka для оснащения их GB/T-коннектором. На сегодня более 100 станций уже имеют разъем для зарядки китайских электромобилей.
«К концу года их будет 180. Задача 2024 года – все наши зарядные станции должны быть с китайскими разъемами», - добавил он.
Андрей Котик обратил внимание на то, что рынок Китая сегодня предлагает современные и наиболее доступные по цене электромобили.
«Они уже напрямую конкурируют с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, спрос на такие электромобили растет», - подчеркнул он.
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