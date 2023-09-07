ГПО «Белоруснефть» к концу 2024 года оснастит все зарядные станции разъемами для китайских электромобилей

Как рассказал заместитель генерального директора производственного объединения Андрей Котик, с начала года была развернута программа по модернизации зарядных станций Malanka для оснащения их GB/T-коннектором. На сегодня более 100 станций уже имеют разъем для зарядки китайских электромобилей.

«К концу года их будет 180. Задача 2024 года – все наши зарядные станции должны быть с китайскими разъемами», - добавил он.

Андрей Котик обратил внимание на то, что рынок Китая сегодня предлагает современные и наиболее доступные по цене электромобили.

«Они уже напрямую конкурируют с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, спрос на такие электромобили растет», - подчеркнул он.