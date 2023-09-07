8 сентября 2023 г. нотариусы Минского городского нотариального округа проведут бесплатные консультации для минчан и гостей столицы, приуроченные ко Дню города.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты (БНП), обратившись лично или позвонив по телефону в любую нотариальную контору и нотариальное бюро города Минска, все желающие смогут получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, удостоверения брачных договоров, отчуждения недвижимости и др.

Адреса и время работы нотариальных контор и бюро можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».