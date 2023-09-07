|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ПРИПИСКИ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ КОЛЛЕДЖА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ ВОЖДЕНИЮ
15:57 07.09.2023
Комитет госконтроля Гомельской области выявил приписки занятий с учащимися колледжа при обучении их вождению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, в одном из районных колледжей установлено, что в путевые листы учебных автомобилей и индивидуальные книжки обучения учащихся управлению грузовыми транспортными средствами вносились сведения о непроведенных индивидуальных занятиях по обучению вождению. Таким образом мастерами колледжа было приписано 579 часов.
Кроме того, при неполной отработке нормы часов по основной ставке мастерам были незаконно произведены доплаты за совмещение должностей и выплачены разовые премии за счет бюджетных средств в сумме более 16 тыс. руб.
Материалы проверки направлены в финансовую милицию для дачи правовой оценки действиям должностных лиц. Для профилактики подобных нарушений проинформированы местные органы власти.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2023
Курсы в банках
на 07.09.2023
Конвертация в банках
на 07.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте