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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ПРИПИСКИ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ КОЛЛЕДЖА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ ВОЖДЕНИЮ


15:57 07.09.2023

Комитет госконтроля Гомельской области выявил приписки занятий с учащимися колледжа при обучении их вождению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, в одном из районных колледжей установлено, что в путевые листы учебных автомобилей и индивидуальные книжки обучения учащихся управлению грузовыми транспортными средствами вносились сведения о непроведенных индивидуальных занятиях по обучению вождению. Таким образом мастерами колледжа было приписано 579 часов.

Кроме того, при неполной отработке нормы часов по основной ставке мастерам были незаконно произведены доплаты за совмещение должностей и выплачены разовые премии за счет бюджетных средств в сумме более 16 тыс. руб.

Материалы проверки направлены в финансовую милицию для дачи правовой оценки действиям должностных лиц. Для профилактики подобных нарушений проинформированы местные органы власти.
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