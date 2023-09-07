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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СПРОС НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В АВГУСТЕ ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


15:29 07.09.2023

В Беларуси в августе сохранилась динамика роста продаж новых легковых автомобилей. Спрос превысил предложение. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Согласно информации, за месяц было реализовано 2019 легковых автомобилей, что почти на четверть выше аналогичного показателя июля и в 3,7 раза превышает продажи августа прошлого года. Совокупные продажи за 8 месяцев текущего года в 1,8 раза превысили продажи восьми месяцев 2022 года (11692 против 6408 легковых автомобилей соответственно).

По-прежнему лидирующие позиции на рынке занимает бренд Geely – 8770 проданных автомобилей с начала года или 75% доли рынка.

В БАА прогнозируют, что в сентябре тенденция роста продаж продолжится.

«В четвертом квартале на импорт легковых автомобилей новых марок значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Российской Федерацией тарифов утилизационного сбора в Республике Беларусь», - считают в БАА.
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