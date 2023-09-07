Энергетики модернизируют инфраструктуру для перевода общественного транспорта в Жодино и Шклове на электрический.

Как рассказал заместитель министра энергетики Денис Мороз, для создания сети зарядных станций для электротранспорта в этих городах развернуты работы по модернизации электросетей и подстанций, что позволит обеспечить необходимые мощности под проекты.

«Только в Жодино планируется реконструкция действующей и строительство новой трансформаторной подстанции мощностью 2 МВт – соответствующие работы уже реализуются», - отметил он.

Планируется, что в Жодино будут курсировать электробусы МАЗ, в Шклове – электробусы «БКМ-холдинг».

«Мы рассматриваем этот проект как очень перспективный, имиджевый для страны, - добавил первый заместитель генерального директора по производству «БКМ-холдинга» Дмитрий Парков. – В Шклове электрический транспорт будет обслуживать не только сам город, но и более 20 маршрутов в близлежащих населенных пунктах. Надеемся, что этот проект будет и далее тиражироваться. Это очень важно, ведь эти населенные пункты будут экологически чистыми».

С увеличением числа современных электробусов ожидается также дальнейший рост количества легковых авто на электрической тяге на дорогах страны. Благодаря стимулирующим мерам, действующим для владельцев электрокаров, электромобилей уже стало заметно больше.

«Но потенциал гораздо шире, - подчеркнул Денис Мороз. – По прогнозам, к концу 2025 года их число в Беларуси может вырасти до 15 тысяч и более».