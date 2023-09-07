ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭНЕРГЕТИКИ МОДЕРНИЗИРУЮТ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ТРАНСПОРТА В ЖОДИНО И ШКЛОВЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ


14:05 07.09.2023

Энергетики модернизируют инфраструктуру для перевода общественного транспорта в Жодино и Шклове на электрический.

Как рассказал заместитель министра энергетики Денис Мороз, для создания сети зарядных станций для электротранспорта в этих городах развернуты работы по модернизации электросетей и подстанций, что позволит обеспечить необходимые мощности под проекты.

«Только в Жодино планируется реконструкция действующей и строительство новой трансформаторной подстанции мощностью 2 МВт – соответствующие работы уже реализуются», - отметил он.

Планируется, что в Жодино будут курсировать электробусы МАЗ, в Шклове – электробусы «БКМ-холдинг».

«Мы рассматриваем этот проект как очень перспективный, имиджевый для страны, - добавил первый заместитель генерального директора по производству «БКМ-холдинга» Дмитрий Парков. – В Шклове электрический транспорт будет обслуживать не только сам город, но и более 20 маршрутов в близлежащих населенных пунктах. Надеемся, что этот проект будет и далее тиражироваться. Это очень важно, ведь эти населенные пункты будут экологически чистыми».

С увеличением числа современных электробусов ожидается также дальнейший рост количества легковых авто на электрической тяге на дорогах страны. Благодаря стимулирующим мерам, действующим для владельцев электрокаров, электромобилей уже стало заметно больше.

«Но потенциал гораздо шире, - подчеркнул Денис Мороз. – По прогнозам, к концу 2025 года их число в Беларуси может вырасти до 15 тысяч и более».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
валюта курс
EUR 3.5048
USD 3.2654
RUB 3.3424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5143 -0
USD 3.2824 +0.017
RUB 3.3384 -0.004
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5100 3.5150
USD 3.2730 3.2820
RUB 3.3220 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0740
EUR/RUB 105.5000 106.0000
USD/RUB 98.0000 99.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте