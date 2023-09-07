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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ ПАРТИИ ЛЬНОТРЕСТЫ ПОСТУПИЛИ НА ПЕРЕРАБОТКУ В ДУБРОВЕНСКОМ РАЙОНЕ
14:00 07.09.2023
Первые партии льнотресты поступили на переработку в Дубровенский льнозавод. Об этом сообщает Telegram-канал областной газеты «Витебские вести».
«Урожай в этом году не рекордный, но тем не менее сырья хватит, чтобы обеспечить предприятие работой на круглый год, – отметил главный агроном льнозавода Роман Яхимович. – Из-за продолжительной засухи в длине волокна потеряли порядка 5 – 10 сантиметров. Однако августовские дожди, чередовавшиеся с солнечными днями, благоприятно повлияли на его качество. Средняя урожайность льнотресты составляет 3,2 тонны с гектара, урожайность льносемян – 5,5 ц/га».
В данное время на полях предприятия прессуют льнотресту. Задействованы 4 вспушивателя, 22 пресс-подборщика, 8 из которых – самоходные. Одновременно ведется работа по погрузке и свозке рулонов, складированию их под шоху.
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