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ЭКОНОМИКА РБ


ТАМОЖЕННИКИ БЕЛАРУСИ ВЫЯВИЛИ ДВА ФАКТА ЗАНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ ПОЛЬСКИМИ ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ


13:46 07.09.2023

Белорусские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» выявили два факта занижения польскими перевозчиками стоимости товаров с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в одном грузовике находилась бытовая техника общей настоящей стоимостью более 600 тыс. рублей, которая ввозилась из Польши, а во втором - столовые и кухонные принадлежности на 310 тыс. рублей, следующие из Чехии.

В обоих случаях фактическую стоимость товара намеренно занизили в 9 раз.

На незаконном ввозе бытовой техники намеревались сэкономить 167 тыс. рублей, а посуды – 94 тыс. рублей.

По данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч.1 и ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Штраф в соответствии с санкцией данной статьи, а это 30% от стоимости предметов административных правонарушений, придется заплатить выше, чем суммы платежей при законном перемещении товаров.
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