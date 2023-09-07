|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТАМОЖЕННИКИ БЕЛАРУСИ ВЫЯВИЛИ ДВА ФАКТА ЗАНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ ПОЛЬСКИМИ ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ
13:46 07.09.2023
Белорусские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» выявили два факта занижения польскими перевозчиками стоимости товаров с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в одном грузовике находилась бытовая техника общей настоящей стоимостью более 600 тыс. рублей, которая ввозилась из Польши, а во втором - столовые и кухонные принадлежности на 310 тыс. рублей, следующие из Чехии.
В обоих случаях фактическую стоимость товара намеренно занизили в 9 раз.
На незаконном ввозе бытовой техники намеревались сэкономить 167 тыс. рублей, а посуды – 94 тыс. рублей.
По данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч.1 и ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Штраф в соответствии с санкцией данной статьи, а это 30% от стоимости предметов административных правонарушений, придется заплатить выше, чем суммы платежей при законном перемещении товаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2023
Курсы в банках
на 07.09.2023
Конвертация в банках
на 07.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте