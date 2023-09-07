В первом полугодии 2023 года ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (BKM Holding) увеличило объем производства пассажирской техники более чем вдвое.

«Сегодня из заказчиков выстроилась очередь на нашу продукцию, есть огромный спрос в Российской Федерации, 98% поставок техники – это российский рынок. При этом экспортная география очень обширная – от Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга до Новосибирска, Иркутска и так далее, - рассказал первый заместитель генерального директора по производству «БКМ-холдинга» Дмитрий Парков. - Недавно мы завершили поставки в Боснию и Герцеговину. Работаем активно с новыми рынками – Индия, ОАЭ, в постоянном контакте находимся с Кубой, где спрос очень большой, необходимо только отработать вопросы логистики, учитывая расстояние».

В условиях санкций холдинг перестроил логистические цепочки поставок.

«Мы успели грамотно подойти к вопросам импортозамещения - у нас достаточно партнеров-поставщиков из дружественных стран, которые готовы заменить необходимую комплектацию. Каких-то критических позиций по импорту мы не имеем», - добавил он.