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ЭКОНОМИКА РБ


МТС РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К СЕТИ NB-IOT


12:46 07.09.2023

МТС предоставил абонентам-физическим лицам доступ к линейке услуг для умных устройств «NB-IoT пакет».

Клиенты компании получили возможность подключать умные устройства к сети NB-IoT и дистанционно передавать данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии, а также контролировать смарт-девайсы умного дома.

Подключить на линейку услуг «NB-IoT пакет» на тарифном плане «IoT-сеть» можно любые умные устройства, оснащенные специальным слотом для SIM-карты и работающие по технологии NB-IoT. Это могут быть системы сигнализаций, умные бытовые приборы, датчики дыма и загрязнения воздуха, умное освещение, дистанционное управление водоснабжением, климатический контроль помещений, а также счетчики электроэнергии, водоснабжения, газа, и так далее. Вся информация с умных устройств передается через сеть NB-IoT, которая обеспечивает повышенную проникающую способность сигнала и работает независимо от инфраструктуры GSM и LTE-связи.

Линейка услуг «NB-IoT Пакет» состоит из 9 пакетов с различными объемами трафика на разные сроки: от 15 МБ на 12 месяцев до 400 МБ на 60 месяцев. Стоимость определяется от выбранного пакета услуг. Абонентская плата списывается единовременно — за весь срок действия услуги.

МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 года. К настоящему моменту в зону обслуживания входят Минск, областные центры и другие города с населением более 50 тыс. человек.
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