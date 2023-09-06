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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЕМОНТ ДОРОГ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ ВЫДЕЛЕНО BR92 МЛН
12:12 07.09.2023
В текущем году в Минской области на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог и мостов местного значения выделено Br92 млн.
Как сообщает сайт Минского облисполкома, перед дорожно-строительными организациями области стоит задача отремонтировать 11 мостов, а также обновить свыше 307 автодорог местного значения.
За восемь месяцев года выполнен ремонт 8 мостов, введены в строй 235 км дорог, сумма освоенных КУП "Миноблдорстрой" составила Br55 млн.
Среди наиболее значимых для региона объектов – реконструкция подъезда к г.п.Мачулищи, строительство транспортной развязки на пересечении дороги Колодищи-Заславль с железной дорогой Минск-Орша, благоустройство прилегающей к поликлинике территории в Несвиже.
Сотрудники «Минскоблдорстроя» задействованы также на благоустройстве агрогородка Илья Вилейского района, улучшении инженерно-транспортной инфраструктуры Солигорска, который скоро примет областной фестиваль «Дожинки-2023».
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