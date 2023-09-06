Эпидемиологическая служба Минска предупреждает о возможном ухудшении качества водоснабжения в Первомайском, Партизанском и Советском районах Минска из-за аварии на сетях водоснабжения.

«В санитарно-эпидемиологическую службу города Минска из УП «Минскводоканал» поступила информация о том, что в 23:18 06.09.2023 произошла аварийная ситуации на сетях водоснабжения, обеспечивающих водоснабжение Первомайского, Партизанского, Советского районов. В результате повреждения произошло снижение давления в вышеуказанных районах Минска. В 00:35 07.09.2023 повреждение было локализовано, давление в водопроводной сети восстановлено. Возможно ухудшение качества водоснабжения на указанных административных территориях», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время «проводится промывка сетей в зоне влияния станции».

«…при получении информации об окончании работ по ликвидации аварии, планируется проведение отбора проб воды в зоне влияния для лабораторных исследований по показателям безопасности по химическому составу и показателям микробиологической безопасности», - проинформировали в эпидемиологической службе.

Для питьевых целей, приготовления пищи и соблюдения правил личной гигиены населению Первомайского, Партизанского, Советского районов рекомендуется использовать подвозную или бутилированную воду.