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ЭКОНОМИКА РБ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МИНСКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УХУДШЕНИИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ-ЗА АВАРИИ
11:58 07.09.2023
Эпидемиологическая служба Минска предупреждает о возможном ухудшении качества водоснабжения в Первомайском, Партизанском и Советском районах Минска из-за аварии на сетях водоснабжения.
«В санитарно-эпидемиологическую службу города Минска из УП «Минскводоканал» поступила информация о том, что в 23:18 06.09.2023 произошла аварийная ситуации на сетях водоснабжения, обеспечивающих водоснабжение Первомайского, Партизанского, Советского районов. В результате повреждения произошло снижение давления в вышеуказанных районах Минска. В 00:35 07.09.2023 повреждение было локализовано, давление в водопроводной сети восстановлено. Возможно ухудшение качества водоснабжения на указанных административных территориях», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в настоящее время «проводится промывка сетей в зоне влияния станции».
«…при получении информации об окончании работ по ликвидации аварии, планируется проведение отбора проб воды в зоне влияния для лабораторных исследований по показателям безопасности по химическому составу и показателям микробиологической безопасности», - проинформировали в эпидемиологической службе.
Для питьевых целей, приготовления пищи и соблюдения правил личной гигиены населению Первомайского, Партизанского, Советского районов рекомендуется использовать подвозную или бутилированную воду.
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