|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1975,5 В МЕСЯЦ
11:42 07.09.2023
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Гродненской области во II квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1975,5 в месяц (в I квартале - Br1805).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1886,2 в месяц, из которых Br1411,1 (74,8%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,2%, на покупку непродовольственных товаров – 34,6%, на оплату услуг – 23%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2023
Курсы в банках
на 07.09.2023
Конвертация в банках
на 07.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте