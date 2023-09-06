Табачный концерн British American Tobacco (BAT) продает свой бизнес в Беларуси и России консорциуму под управлением менеджмента «БАТ Россия».

«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения сделки эти предприятия будут называться ITMS Group», - говорится в сообщении концерна.

В нем отмечается, что в рамках соглашения их условия трудоустройства останутся сопоставимыми с существующими условиями BAT в течение как минимум двух лет после завершения сделки.

В компании ожидают, что сделка будет завершена в течение ближайшего месяца после выполнения определенных условий. После завершения сделки BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не получит никакой финансовой выгоды от текущих продаж на этих рынках.