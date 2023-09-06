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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ ОЧЕРЕДИ ЛЕГКОВЫХ АВТО НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ И ЛИТВУ УВЕЛИЧИЛИСЬ В 3 РАЗА - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
11:04 07.09.2023
За сутки очереди легковых авто на въезд в Польшу и Литву увеличились в 3 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Легковой транспорт ожидал въезда в ЕС перед всеми 🇱🇹литовскими пунктами пропуска и польским Тересполем (Брест). На литовском направлении меньше всего транспорта пропустили на свою территорию сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — 57% авто от нормы. Через самый загруженный европейский пункт пропуска — Тересполь (Брест) — проследовало всего 33% транспорта», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 очереди фур сохраняются только на литовском направлении — въезда в Евросоюз ожидают около 520 автомобилей. Наибольшее скопление фиксируется перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию всего 20% большегрузов от нормы. Через остальные литовские пункты пропуска в ЕС проследовало около 53% авто.
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