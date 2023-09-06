8 сентября 2023 года нотариусы Гродненского нотариального округа будут консультировать бесплатно. Об этом сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты (БНП).

Согласно информации, участие в благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Гродненской областной нотариальной палатой Белорусской нотариальной палаты и приуроченной к Дню города Гродно, примут все нотариальные конторы Гродно и нотариальное бюро № 2 в Гродно.

Обратившись в нотариальные конторы (бюро) города в течение рабочего дня, граждане всех категорий смогут получить консультации по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе касающимся оформления наследственных прав, составления завещаний, оформления доверенностей, договоров дарения, купли-продажи недвижимого и иного имущества.

БНП обращает внимание, что консультацию специалиста также можно будет получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат и время предоставления консультации.

Полный список нотариальных контор Гродно, а также время их работы и время работы нотариального бюро № 2 в Гродно, можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".