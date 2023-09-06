|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ ГРОДНО 8 СЕНТЯБРЯ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО
10:20 07.09.2023
8 сентября 2023 года нотариусы Гродненского нотариального округа будут консультировать бесплатно. Об этом сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты (БНП).
Согласно информации, участие в благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Гродненской областной нотариальной палатой Белорусской нотариальной палаты и приуроченной к Дню города Гродно, примут все нотариальные конторы Гродно и нотариальное бюро № 2 в Гродно.
Обратившись в нотариальные конторы (бюро) города в течение рабочего дня, граждане всех категорий смогут получить консультации по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе касающимся оформления наследственных прав, составления завещаний, оформления доверенностей, договоров дарения, купли-продажи недвижимого и иного имущества.
БНП обращает внимание, что консультацию специалиста также можно будет получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат и время предоставления консультации.
Полный список нотариальных контор Гродно, а также время их работы и время работы нотариального бюро № 2 в Гродно, можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2023
Курсы в банках
на 07.09.2023
Конвертация в банках
на 07.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте